З 20 листопада НБУ вводить зміни, що дозволяють бізнесу легше працювати з міжнародними партнерами

НБУ запускає нові правила для бізнесу – розрахунки без обмежень за імпорт та міжнародні проекти.

З 20 листопада 2024 року Національний банк України запроваджує нові зміни до валютних обмежень, щоб підтримати міжнародну співпрацю та вдосконалити дисципліну у дотриманні валютних норм. Зміни передбачають кілька важливих напрямків.

Однією з головних новацій є можливість для українського бізнесу здійснювати розрахунки за імпорт товарів без обмеження терміну поставки, якщо кошти переказуються на користь іноземних експортно-кредитних агентств або іноземних держав. Також встановлено ліміт на щомісячні перекази в розмірі 10% від суми простроченої заборгованості за імпортні контракти.

Додатково, зміни дозволяють проводити розрахунки за проєкти міжнародної технічної допомоги, фінансовані як ЄС, так і іншими міжнародними донорами, що забезпечить кращу підтримку з боку міжнародних партнерів.

Також, з 20 листопада, українські компанії зможуть частково репатріювати дивіденди за умови виконання ряду вимог, зокрема, що період діяльності компанії після реєстрації має становити не менше 12 місяців.

Нагадаємо, Нацбанк обмежив лімітом для українців за кордоном розрахунки за оренду житла та купівлю предметів розкоші.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявляв, що обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків.

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