С 20 ноября НБУ вводит изменения, позволяющие бизнесу легче работать с международными партнерами

НБУ запускает новые правила для бизнеса - расчеты без ограничений за импорт и международные проекты.

С 20 ноября 2024 года Национальный банк Украины вводит новые изменения в валютные ограничения, чтобы поддержать международное сотрудничество и усовершенствовать дисциплину в соблюдении валютных норм. Изменения предусматривают несколько важных направлений.

Одной из главных новаций является возможность для украинского бизнеса осуществлять расчеты за импорт товаров без ограничения срока поставки, если средства переводятся в пользу иностранных экспортно-кредитных агентств или иностранных государств. Также установлен лимит на ежемесячные переводы в размере 10% от суммы просроченной задолженности по импортным контрактам.

Дополнительно, изменения позволяют проводить расчеты за проекты международной технической помощи, финансируемые как ЕС, так и другими международными донорами, что обеспечит лучшую поддержку со стороны международных партнеров.

Также, с 20 ноября, украинские компании смогут частично репатриировать дивиденды при условии выполнения ряда требований, в частности, что период деятельности компании после регистрации должен составлять не менее 12 месяцев.

Напомним, Нацбанк ограничил лимитом для украинцев за рубежом расчеты за аренду жилья и покупку предметов роскоши.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что обменный курс и в дальнейшем будет выполнять функцию поглотителя шоков.

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