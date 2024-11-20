Военные, в которых на войне погибли неполнородные брат или сестра, получат право на увольнение со службы – принят закон

Военнослужащие получат право на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

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Верховная Рада 20 ноября приняла в целом как закон законопроект №11531, предусматривающий предоставление права военнослужащим на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

«Проект закона предлагает восстановить право военнослужащих на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры путем внесения изменений в абзацы шестнадцать и семнадцать пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О военном обязанность и военную службу», в частности после слова в скобках «(полнородный)» добавить знак и слово «неполнородный» - говорится в пояснениях.

Напомним, 21 августа 2024 года был принят закон о предоставлении отсрочки военнообязанным, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях (законопроект №11391).

Но для военнослужащих соответствующие изменения в контексте права на увольнение внесены не были.

Таким образом, парламент уравнял эти условия как для военнообязанных, так и для военнослужащих.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 20 ноября парламент также принял как закон законопроект 12104 об отсрочке для пропавших без вести родственников военнослужащих.

Также призыву на военную службу не будут подлежать лица, в отношении которых в установленном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект 12066, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии пригодности мужчин к военной службе в Реестр «Оберег».

Судебно-юридическая газета также писала, что Минобороны выступило против законопроекта об увольнении с военной службы мобилизованных ребят до 25 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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