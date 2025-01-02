Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий демобилизацию из-за гибели неполнородных брата или сестры

Военные, в которых на войне погибли неполнородные брат или сестра, получат право на увольнение со службы.

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе», которые позволяют увольнение с военной службы лиц, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий.

Об этом сообщается в карточке законопроекта 11531.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 ноября приняла в целом как закон законопроект 11531, предусматривающий предоставление права военнослужащим на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

«Проект закона предлагает восстановить право военнослужащих на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры путем внесения изменений в абзацы шестнадцать и семнадцать пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О военном обязанность и военную службу», в частности после слова в скобках «(полнородный)» добавить знак и слово «неполнородный» - говорится в пояснениях.

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