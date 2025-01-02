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В Хмельницкой области мошенник обманул земляков на 400 тысяч гривен

23:12, 2 января 2025
Люди, которые согласились на сомнительный заработок, сами попали в ловушку мошенника.
В Хмельницкой области мошенник обманул земляков на 400 тысяч гривен
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В Хмельницкой области сообщили о подозрении 22-летнему мошеннику, который обманул земляков на 400 тысяч гривен. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Мужчина предложил нескольким лицам дополнительный заработок, заключавшийся в оформлении на их имя кредитов, которые подозреваемый обязывался сам погашать, а за такую ​​«услугу» обещал людям процент заемной суммы.

На самом же деле намерения закрывать кредитные долги потерпевших у него не было.

Также, пользуясь доверием граждан, он получил доступ к их онлайн-банкингу и получал ссуды уже без их ведома.

Таким образом подозреваемый обманул 4 человека, нанеся материальный ущерб на сумму более 400 тыс грн. Деньги тратил на собственные нужды.

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