Харківщина готується до кругової оборони двох міст

Готують кругову оборону Балаклії та Ізюма.

На Харківщині продовжують зводити фортифікації. Зокрема, міста Балаклія та Ізюм готують до кругової оборони. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, це планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту.

"Тому, звичайно, на черзі це побудова фортифікаційних споруд, це кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", - пояснив Синєгубов.

Частину робіт виконують військові, додав чиновник.

"Не можу комунікувати, на якому етапі, скажімо так: адміністрація виконує покладені на неї завдання. Однак там, звісно, що і частину робіт виконують самі військові. Я скажу лише так, що там роботи йдуть за планом і вони повністю контролюються нашими військовими", - зазначив Синєгубов.

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