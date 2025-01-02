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Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію

17:39, 2 січня 2025
Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ – міністр оборони Умєров.
Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію
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Міністр оборони Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію.

«Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок.

Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.

Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ» - зазначив Умєров.

Для цього, за його словами, Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ:

​•​ Аналіз організаційної структури та повноважень

​•​ Оцінку ефективності управлінських процесів

​•​ Перевірку на дотримання законодавства.

«На основі результатів перевірки ми:

​•​ Запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ

​•​ Оптимізуємо управлінські процеси

​•​ Посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки» - зазначив міністр оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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Міноборони Рустем Умєров мобілізація

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Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ – міністр оборони Умєров.

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