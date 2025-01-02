Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ – міністр оборони Умєров.

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію.

«Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок.

Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.

Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ» - зазначив Умєров.

Для цього, за його словами, Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ:

​•​ Аналіз організаційної структури та повноважень

​•​ Оцінку ефективності управлінських процесів

​•​ Перевірку на дотримання законодавства.

«На основі результатів перевірки ми:

​•​ Запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ

​•​ Оптимізуємо управлінські процеси

​•​ Посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки» - зазначив міністр оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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