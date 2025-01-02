Міністр оборони Рустем Умєров анонсував перевірки командування Сухопутних військ, яке відповідає за мобілізацію.
«Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок.
Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.
Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ» - зазначив Умєров.
Для цього, за його словами, Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ:
• Аналіз організаційної структури та повноважень
• Оцінку ефективності управлінських процесів
• Перевірку на дотримання законодавства.
«На основі результатів перевірки ми:
• Запровадимо реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ
• Оптимізуємо управлінські процеси
• Посилимо боєздатність наших підрозділів новими підходами до підготовки» - зазначив міністр оборони.
Автор: Наталя Мамченко
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