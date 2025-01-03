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В Івано-Франківську арештували чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського

07:00, 3 січня 2025
Підозрюваний вчинив конфлікт із поліцейським та заподіяв йому легкі тілесні ушкодження.
В Івано-Франківську арештували чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського
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В Івано-Франківську арештували чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська місцевому жителю повідомлено про підозру за фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу, під час виконання ним службових обов’язків  (ч. 2 ст. 345 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, 30 грудня 2024 року підозрюваний вчинив конфлікт із поліцейським та заподіяв йому легкі тілесні ушкодження.

Того дня правоохоронці доставили до лікувального закладу його батька, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував фізичною розправою перехожим у селі Братківці.

Вказується, що чоловік поводився агресивно, відмовлявся від госпіталізації та намагався втекти із закладу, але був затриманий поліцейськими. В цей час до медзакладу прибув його син, який став перешкоджати затриманню свого батька. Він почав штовхати працівника поліції та наніс йому удари руками в обличчя.

За клопотанням прокурора суд взяв підозрюваного під варту. За вказане правопорушення чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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суд Національна поліція поліція Івано-Франківськ

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