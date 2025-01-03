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Зачислят ли период работы в реанимационном отделении с 1993 по 2000 год в двойной стаж для пенсии

07:36, 3 января 2025
В Пенсионном фонде объяснили, предоставляется ли двойной стаж для работников реанимационных отделений с 1993 по 2000 год.
Зачислят ли период работы в реанимационном отделении с 1993 по 2000 год в двойной стаж для пенсии
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В Главном управлении ПФУ в Донецкой области ответили на вопрос, зачислят ли период работы в реанимационном отделении с 1993 по 2000 год в двойной стаж для пенсии.

Как сообщили – зачислят. Исчисление страхового стажа, дающего право на назначение пенсии, осуществляется в соответствии со статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу 1 января 2004 года.

Периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались в стаж работы для назначения пенсии до вступления в силу Закона, засчитываются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действующим законодательством.

Ранее действующим законодательством — статьей 60 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» предусмотрено зачисление периодов работы до 1 января 2004, в частности в реанимационных отделениях инфекционных учреждений здравоохранения (независимо от наименования должности), в стаж работы в двойном размере.

Напомним, мы писали, кто может получить двойной стаж и выйти на пенсию раньше.

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