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Глава МВД Клименко назначил Героя Украины Финашина советником по ветеранской политике

18:00, 2 января 2025
Игорь Клименко охарактеризовал Дмитрия Финашина как молодого представителя сообщества воинов, который, как никто другой, понимает потребности военных и ветеранов.
Глава МВД Клименко назначил Героя Украины Финашина советником по ветеранской политике
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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о назначении своим советником по ветеранской политике Героя Украины и ветерана Национальной гвардии Дмитрия Финашина.

«Назначил Героя Украины, ветерана Национальной гвардии Дмитрия Финашина своим советником по вопросам ветеранской политики. «Фин» прошел боевой путь от рядового к офицеру, получил сверхтяжелое ранение на фронте и, рискуя собственной жизнью, спас побратима. Впоследствии вернулся в строй», – отметил Клименко.

Министр внутренних дел Украины охарактеризовал Дмитрия Финашина как молодого представителя сообщества воинов, который, как никто другой, понимает потребности военных и ветеранов.

Дмитрий Финашин будет курировать вопросы улучшения реабилитации, медицинской и психологической помощи, социальной поддержки, трудоустройства участников боевых действий из системы МВД.

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МВД военные ветераны война назначение

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