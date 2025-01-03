Члены ВЛК и эксперты, которые будут работать вместо МСЭК, будут нести уголовную ответственность в случае незаконного обогащения

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, согласно которому лица, работающие вместо МСЭК, будут нести уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Группа народных депутатов, среди которых глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, зарегистрировала законопроект 12366, которым предлагается расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК. А именно предлагается дополнить субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК, председателями и членами медико-социальных экспертных комиссий (лицами, которые будут выполнять соответствующие функции после ликвидации МСЭК), а также председателями, их заместителями, членами и секретарями внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий.

Как указывают авторы, законом от 20.09.2023 №3384-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения» расширен круг субъектов, на которых распространяется действие Закона «О предотвращении коррупции». Таким образом, пункт 2 части первой статьи 3 Закона дополнен подпунктом «г», которым предусмотрено, что субъектами, на которые распространяется действие Закона, являются председатели и члены медико-социальных экспертных комиссий, а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, которые при этом не являются лицами, указанными в пункте 1 части первой настоящей статьи.

Необходимость соответствующих законодательных изменений обусловливалась коррупционными рисками, которые существуют в системе медико-социальной экспертизы в Украине и деятельности соответствующих лиц, входящих в медико-социальные экспертные и другие комиссии.

Вместе с тем, несмотря на соответствующие коррупционные риски, национальное законодательство не определяет этих лиц субъектами ответственности за незаконное обогащение.

Следовательно, учитывая, в том числе последние громкие дела в отношении председателей и членов МСЭК и выявленные факты, свидетельствующих о возможном совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК, указанные лица, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконное обогащение . Таким образом, есть необходимость расширить круг субъектов этого преступления.

Автор: Наталя Мамченко

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