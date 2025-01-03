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Члены ВЛК и эксперты, которые будут работать вместо МСЭК, будут нести уголовную ответственность в случае незаконного обогащения

09:30, 3 января 2025
Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, согласно которому лица, работающие вместо МСЭК, будут нести уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Члены ВЛК и эксперты, которые будут работать вместо МСЭК, будут нести уголовную ответственность в случае незаконного обогащения
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Группа народных депутатов, среди которых глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, зарегистрировала законопроект 12366, которым предлагается расширить круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК. А именно предлагается дополнить субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК, председателями и членами медико-социальных экспертных комиссий (лицами, которые будут выполнять соответствующие функции после ликвидации МСЭК), а также председателями, их заместителями, членами и секретарями внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий.

Как указывают авторы, законом от 20.09.2023 №3384-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения» расширен круг субъектов, на которых распространяется действие Закона «О предотвращении коррупции». Таким образом, пункт 2 части первой статьи 3 Закона дополнен подпунктом «г», которым предусмотрено, что субъектами, на которые распространяется действие Закона, являются председатели и члены медико-социальных экспертных комиссий, а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, которые при этом не являются лицами, указанными в пункте 1 части первой настоящей статьи.

Необходимость соответствующих законодательных изменений обусловливалась коррупционными рисками, которые существуют в системе медико-социальной экспертизы в Украине и деятельности соответствующих лиц, входящих в медико-социальные экспертные и другие комиссии.

Вместе с тем, несмотря на соответствующие коррупционные риски, национальное законодательство не определяет этих лиц субъектами ответственности за незаконное обогащение.

Следовательно, учитывая, в том числе последние громкие дела в отношении председателей и членов МСЭК и выявленные факты, свидетельствующих о возможном совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 368-5 УК, указанные лица, не могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконное обогащение . Таким образом, есть необходимость расширить круг субъектов этого преступления.

Автор: Наталя Мамченко

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