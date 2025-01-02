Під час обстрілу Києва 1 січня були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради, — Стефанчук

Будівлі Верховної Ради постраждали внаслідок російської атаки 1 січня.

Автор фото: Руслан Стефанчук

1 січня цього року внаслідок обстрілу Києва Росією загинуло двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур. Також пошкоджень зазначили адміністративні будівлі Українського Парламенту. Про це заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі Українського Парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України. Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків», - зазначив він.

За словами Стефанчука, підрозділи Апарату Верховної Ради докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Парламенту та його органів.

Автор фото: Руслан Стефанчук

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