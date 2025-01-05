За час повномасштабної війни щонайменше 1255 памʼяток культурної спадщини постраждали

З них національного значення — 125, місцевого — 1055, щойно виявлених — 75.

Джерело фото: Український міжнародний інститут реставрації

У грудні внаслідок російської агресії 33 пам’ятки культурної спадщини в Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Харківській областях та в місті Києві зазнали пошкоджень. Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Водночас, наголошують у МКСК, загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець грудня 2024 року складає 1255 об’єктів. З них національного значення — 125, місцевого — 1055, щойно виявлених — 75.

Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області — 324, Херсонській — 180, Донецькій — 164, Одеській — 137, Чернігівській — 65, Київській області та м. Києві — 83, Запорізькій — 57, Миколаївській — 44, Дніпропетровській — 49, Львівській — 60, Сумській — 33, Луганській — 32, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — по 4, Кіровоградській — 2, Черкаській — 1.

Водночас, точно порахували кількість пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали, наразі неможливо, зазначили у МКСК.

Окрім того, вже 1 січня 2025 року Росія здійснила чергову атаку, внаслідок якої були пошкоджені пам’ятки культурної спадщини в центрі Києва.

1 січня цього року внаслідок обстрілу Києва Росією пошкоджень зазначили адміністративні будівлі Українського Парламенту. Про це заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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