Алексей Чернышев заявил, что украинцев не будут возвращать домой из-за границы принудительно

Министр национального единства отметил, что «возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет осуществляться».

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Вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышев сообщил, что Украина не будет осуществлять никаких принудительных мер по возвращению украинцев домой. Об этом он сказал в сюжете телеканала 1+1.

«По нашим оценкам, за границей украинцев 20-25 миллионов. В Украине – 32 миллиона примерно. Это великая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за границей, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой», - сказал Чернышев.

Он отметил, что «возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет осуществляться».

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что Украина также будет рада успеху своих граждан за границей, если они найдут там место для себя и своих семей.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел совещание по возвращению украинцев, выехавших за границу из-за войны.

На нем, в частности, обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан работать в Украине.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єра — міністра національної єдності.

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