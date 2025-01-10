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На Черкащині чоловік влаштувався на підприємство, щоб отримати бронювання, але на роботу не ходив

10:11, 10 січня 2025
Обвинувачений заволодів коштами підприємства критичної енергетичної інфраструктури на понад 130 тис грн.
На Черкащині чоловік влаштувався на підприємство, щоб отримати бронювання, але на роботу не ходив
Фото ілюстративне, джерело фото — oppb.com.ua
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На Черкащині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного жителя Київської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений, будучи військовозобов’язаним,  з метою отримання бронювання працевлаштувався в підприємстві критичної енергетичної інфраструктури Черкаської області.

Впродовж 2023 року за попередньою змовою з службовими особами підприємства без виконання будь-якої роботи, визначеною посадовими обов’язками, отримував заробітну плату.

«Такими протиправними діями обвинувачений заволодів коштами підприємства критичної енергетичної інфраструктури понад 130 тис грн», - повідомили у прокуратурі.

Також там додали, що обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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суд прокуратура Черкаси

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