На Черкащині чоловік влаштувався на підприємство, щоб отримати бронювання, але на роботу не ходив

Обвинувачений заволодів коштами підприємства критичної енергетичної інфраструктури на понад 130 тис грн.

Фото ілюстративне, джерело фото — oppb.com.ua

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На Черкащині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного жителя Київської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений, будучи військовозобов’язаним, з метою отримання бронювання працевлаштувався в підприємстві критичної енергетичної інфраструктури Черкаської області.

Впродовж 2023 року за попередньою змовою з службовими особами підприємства без виконання будь-якої роботи, визначеною посадовими обов’язками, отримував заробітну плату.

«Такими протиправними діями обвинувачений заволодів коштами підприємства критичної енергетичної інфраструктури понад 130 тис грн», - повідомили у прокуратурі.

Також там додали, що обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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