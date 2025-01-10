В Черкасской области мужчина устроился на предприятие, чтобы получить бронирование, но на работу не ходил

Обвиняемый завладел средствами предприятия критической энергетической инфраструктуры на более 130 тыс. грн.

Фото иллюстративное, источник фото — oppb.com.ua

В Черкасской области направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Киевской области по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что обвиняемый, являясь военнообязанным, с целью получения бронирования трудоустроился в предприятии критической энергетической инфраструктуры Черкасской области.

В течение 2023 года по предварительному сговору с должностными лицами предприятия без выполнения какой-либо работы, определенной должностными обязанностями, получал заработную плату.

«Такими противоправными действиями обвиняемый завладел средствами предприятия критической энергетической инфраструктуры более 130 тыс. грн», - сообщили в прокуратуре.

Также там добавили, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

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