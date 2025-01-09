В Киеве обновили трамвайные пути и проезжую часть для авто в Подольском районе

В ​​Подольском районе обновили трамвайные пути и отремонтировали проезжую часть для авто и общественного транспорта.

В столице обновили трамвайные пути и отремонтировали проезжую часть для авто и общественного транспорта по ул. Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Как сообщается, собственными силами рабочие КП «Киевпасстранс» заменили изношенные аварийные пути протяженностью 5,1 км. Сейчас ими уже двигаются 4 трамвайных маршрута.

Также на участке восстановили асфальтное покрытие проезжей части и вымостили тротуары из плитки ФЭМ. Обустроили 10 парковочных карманов, а для предупреждения несанкционированной парковки установили антипарковые столбики.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, для создания безбарьерной среды обустроили более 130 понижений на наземных пешеходных переходах и тактильную навигацию вдоль улицы. Также установили новое освещение. Обустроили повышенную трамвайную остановку напротив стадиона «Спартак» в направлении Куреневки.

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