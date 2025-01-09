У Києві оновили трамвайні колії та проїжджу частину для авто у Подільському районі

У Подільському районі оновили трамвайні колії та відремонтували проїжджу частину для авто і громадського транспорту.

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У столиці оновили трамвайні колії та відремонтували проїжджу частину для авто і громадського транспорту на вул. Кирилівській у Подільському районі столиці.

Як повідомляється, власними силами робітники КП «Київпастранс» замінили зношені аварійні колії протяжністю 5,1 км. Наразі ними вже рухаються 4 трамвайних маршрути.

Також на ділянці відновили асфальтне покриття проїжджої частини та вимостили тротуари з плитки ФЕМ. Облаштували 10 паркувальних кишень, а задля упередження несанкціонованого паркування встановили антипаркувальні стовпчики.

За словами мера Києва Віталія Кличка, для створення безбар’єрного середовища облаштували більше 130 понижень на наземних пішохідних переходах і тактильну навігацію вздовж вулиці. Також встановили нове освітлення. Облаштували підвищену трамвайну зупинку навпроти стадіону «Спартак» у напрямку Куренівки.

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