У Києві викрили посадовця Держпродспоживслужби, який вимагав по $400 за оформлення кожної машини з морепродуктами

Правоохоронці затримали посадовця Держслужби з питань безпечності харчових продуктів.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру першому заступнику начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, до посадовця звернувся представник підприємства, що ввозить до України рибу та морепродукти щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. На це йому повідомили про можливі проблеми в оформленні необхідних документів.

«Однак за 400 доларів США за кожну машину або за «подяку» у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів. Зрештою зійшлися на тому, що краще розраховуватися грошима», - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці задокументували неодноразове отримання посадовцем грошей за допомогу у розмитнені автомобілів з рибою та морепродуктами.

Затримали його під час одержання 1200 доларів США. Гроші чоловік кожного разу просив покласти під книжку на його столі.

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