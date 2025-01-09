Сенатори США разом з Дональдом Трампом почали обговорювати включення Канади до складу країни

Сенатори Конгресу США почали обговорювати з Дональдом Трампом можливість включення Канади до складу держави як 51 штат.

Американські сенатори обговорили з обраним президентом США Дональдом Трампом можливість включення Канади до складу держави як 51-й штат. Про це повідомляє журналістка телеканалу CNN Хейлі Талбот, посилаючись на сенатора від штату Оклахома Маркуейна Малліна.

"Ми багато говорили про те, щоб Канада стала 51-м штатом", - наводить слова сенатора Талбот у соцмережі Х.

За її словами, Маллін підтвердив, що питання входження Канади до США дійсно обговорювалося. Він висловився про минулу розмову, зазначивши, що "це було весело".

Нагадаємо, Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо стати 51-м штатом США через нелегальних мігрантів. Він повідомив канадському прем'єру, що одразу після вступу на посаду має намір запровадити мито на ввезення товарів у розмірі 25%.

Також Трамп жартома назвав Трюдо "губернатором штату Канада".

Крім цього, Трамп заявив, що громадяни Канади змогли б значно заощадити на податках та обороні, якби країна стала 51 американським штатом.

Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку. Він вкотре заявив, що немає жодного шансу, що Канада стане частиною США.

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