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Немає жодного шансу, що Канада стане частиною США, — Джастін Трюдо

08:34, 8 січня 2025
Джастін Трюдо відповів на заяви Дональда Трампа щодо приєднання країни до США.
Немає жодного шансу, що Канада стане частиною США, — Джастін Трюдо
Фото: Getty Images
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Як відомо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку через зростаючу політичну кризу та втрату підтримки серед членів Ліберальної партії. Після цього новообраний президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до США.

Згодом Джастін Трюдо відреагував на слова Дональда Трампа.

«Немає жодного шансу, що Канада стане частиною США. Робітники і місцеві жителі обох наших країн виграють від того, що ми є найбільшими торговельними партнерами і партнерами з безпеки один одного», - написав Трюдо в соцмережі Х.

Також слова Трампа прокоментувала глава МЗС Канади Мелані Жолі.

«Коментарі обраного президента Трампа демонструють повну відсутність розуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наш народ сильний. Ми ніколи не відступимо перед обличчям загроз», - сказала вона.

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США Канада

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