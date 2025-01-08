Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью США, — Джастин Трюдо

Джастин Трюдо ответил на заявления Дональда Трампа о присоединении страны к США.

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Как известно, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении уйти в отставку из-за растущего политического кризиса и потери поддержки среди членов Либеральной партии. После этого новоизбранный президент США Дональд Трамп снова озвучил идею присоединения Канады к США.

Позже Джастин Трюдо отреагировал на слова Дональда Трампа.

«Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью США. Рабочие и местные жители обеих наших стран выиграют от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга», - написал Трюдо в соцсети Х.

Также слова Трампа прокомментировала глава МИД Канады Мелани Жоли.

«Комментарии избранного президента Трампа демонстрируют полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной. Наша экономика сильна. Наш народ силен. Мы никогда не отступим перед лицом угроз», – сказала она.

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