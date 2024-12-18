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Трамп розповів про переваги вступу Канади до складу США

13:40, 18 грудня 2024
Канада могла б економити на податках та обороні, якби стала 51-м штатом США, - заявив Дональд Трамп.
Трамп розповів про переваги вступу Канади до складу США
Фото: MediaPunch via Reuters
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що громадяни Канади змогли б значно заощадити на податках та обороні, якби країна стала 51 американським штатом. Про це політик написав у соцмережі Truth Social.

За його словами, багато канадців хотіли б бути у складі США.

«Ніхто не може відповісти, чому ми субсидуємо Канаду на суму понад $100 млн. на рік? Це безглуздо! Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом США. Це дозволило б їм значно заощадити на податках та військовому захисті. Я вважаю, що це чудова ідея. 51-й штат!», – написав Трамп.

Нагадаємо, ми писали, що Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо стати 51-м штатом США через нелегальних мігрантів. Він повідомив канадському прем'єру, що одразу після вступу на посаду має намір запровадити мито на ввезення товарів у розмірі 25%.

Також Трамп жартома назвав Джастіна Трюдо "губернатором штату Канада".

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США Дональд Трамп Канада

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