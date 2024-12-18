Трамп рассказал о преимуществах вступления Канады в состав США

Канада могла бы экономить на налогах и обороне, если бы стала 51-м штатом США, — заявил Дональд Трамп.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Канады смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы страна стала 51-м американским штатом. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

По его словам, многие канадцы хотели бы быть в составе США.

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млн в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!», – написал Трамп.

Напомним, мы писали, что Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Он сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Также Трамп в шутку назвал Джастина Трюдо "губернатором штата Канада".

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