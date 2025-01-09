У АРМА презентували оновлений реєстр арештованих активів – що нового

Це перше масштабне оновлення реєстру від його створення у 2019 році та з моменту створення самого Агентства.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оновило Реєстр арештованих активів. Як зазначається, це перше масштабне оновлення реєстру від його створення у 2019 році та з моменту створення самого Агентства.

Серед нововведень: зручний та зрозумілий інтерфейс, розширено функціонал та пошук, додано нові розділи.

«Технічне завдання на створення Реєстру було розроблено ще у 2017 році, а сам Реєстр створено у 2019 році. Проте до 2023 року він залишався закритим та не наповненим. Ми відкрили публічний доступ, провели системну роботу з модифікації та оновлення Реєстру. Продовжимо його вдосконалювати — це закріплено окремою графою у законі про державний бюджет на 2025 рік. Покращений функціонал допоможе громадянам, державним органам та бізнесу ефективніше працювати з Реєстром», — заявив заступник Голови АРМА Станіслав Петров.

Що нового зʼявилося в Реєстрі

Розширення можливостей

- Облік військових облігацій в іноземній валюті

- Інформація про обмеження прав власності

- Публікація інформації щодо урядових розпоряджень стосовно стратегічних активів

Зручність використання

- Сучасний інтерфейс з інтуїтивною навігацією

- Адаптація для людей з вадами зору

- Швидкий пошук з гнучкими фільтрами

Нові інструменти

- Інтерактивна статистика

- Розширені параметри пошуку

- Зручне сортування даних

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.