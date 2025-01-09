У АРМА презентували оновлений реєстр арештованих активів – що нового

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оновило Реєстр арештованих активів. Як зазначається, це перше масштабне оновлення реєстру від його створення у 2019 році та з моменту створення самого Агентства.
Серед нововведень: зручний та зрозумілий інтерфейс, розширено функціонал та пошук, додано нові розділи.
«Технічне завдання на створення Реєстру було розроблено ще у 2017 році, а сам Реєстр створено у 2019 році. Проте до 2023 року він залишався закритим та не наповненим. Ми відкрили публічний доступ, провели системну роботу з модифікації та оновлення Реєстру. Продовжимо його вдосконалювати — це закріплено окремою графою у законі про державний бюджет на 2025 рік. Покращений функціонал допоможе громадянам, державним органам та бізнесу ефективніше працювати з Реєстром», — заявив заступник Голови АРМА Станіслав Петров.
Що нового зʼявилося в Реєстрі
Розширення можливостей
- Облік військових облігацій в іноземній валюті
- Інформація про обмеження прав власності
- Публікація інформації щодо урядових розпоряджень стосовно стратегічних активів
Зручність використання
- Сучасний інтерфейс з інтуїтивною навігацією
- Адаптація для людей з вадами зору
- Швидкий пошук з гнучкими фільтрами
Нові інструменти
- Інтерактивна статистика
- Розширені параметри пошуку
- Зручне сортування даних
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