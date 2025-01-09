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Розгортання іноземного контингенту в Україні дозволить примусити Росію до миру, — Зеленський

14:13, 9 січня 2025
Зеленський нагадав, що раніше Франція виступала з ідеєю розгорнути в Україні контингенти партнерів.
Розгортання іноземного контингенту в Україні дозволить примусити Росію до миру, — Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру. Про це Глава держави заявив під час засідання у форматі «Рамштайн».

Зеленський нагадав, що раніше з такою ініціативою виступала Франція.

«Ми всі розуміємо - сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну - і всіх нас зламати, і вас теж. Тому наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів», - сказав Президент.

Також він додав, він почув сигнал підтримки щодо цього від Великої Британії.

«Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати справді сильні інструменти», - підсумував він.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський виступив на засіданні «Рамштайн».

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росія Україна війна Володимир Зеленський Рамштайн

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