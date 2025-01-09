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Развертывание иностранного контингента в Украине позволит заставить Россию к миру, — Зеленский

14:13, 9 января 2025
Зеленский напомнил, что ранее Франция выступала с идеей развернуть на Украине контингенты партнеров.
Развертывание иностранного контингента в Украине позволит заставить Россию к миру, — Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что размещение иностранного контингента в Украине станет одним из лучших инструментов принуждения России к миру. Об этом Глава государства заявил во время заседания в формате «Рамштайн».

Зеленский напомнил, что раньше с такой инициативой выступала Франция.

«Мы все понимаем – сегодня цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину – и всех нас сломать, и вас тоже. Поэтому наша цель – найти как можно больше инструментов, чтобы заставить Россию к миру. Считаю, что такое развертывание контингентов партнеров - один из лучших инструментов», - сказал Президент.

Также он добавил, что он услышал сигнал поддержки по этому поводу от Великобритании.

«Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты», - подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский выступил на заседании «Рамштайн».

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россия Украина война Владимир Зеленский Рамштайн

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