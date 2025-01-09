Практика судов
  1. В Украине

В АРМА презентовали обновленный реестр арестованных активов – что нового

19:30, 9 января 2025
Это первое масштабное обновление реестра от его создания в 2019 году и с момента создания самого Агентства.
В АРМА презентовали обновленный реестр арестованных активов – что нового
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обновило Реестр арестованных активов. Как отмечается, это первое масштабное обновление реестра от его создания в 2019 году и с момента создания самого Агентства.

Среди нововведений: удобный и понятный интерфейс, расширен функционал и поиск, добавлены новые разделы.

«Техническое задание на создание Реестра было разработано еще в 2017 году, а сам Реестр создан в 2019 году. Однако до 2023 года он оставался закрытым и не наполненным. Мы открыли публичный доступ, провели системную работу по модификации и обновлению Реестра. Продолжим его совершенствовать – это закреплено отдельной графой в законе о государственном бюджете на 2025 год. Улучшенный функционал поможет гражданам, государственным органам и бизнесу более эффективно работать с Реестром», — заявил заместитель Председателя АРМА Станислав Петров.

Что нового появилось в Реестре

 Расширение возможностей

- Учет военных облигаций в иностранной валюте

- Информация об ограничении прав собственности

- Публикация информации о правительственных распоряжениях по стратегическим активам

Удобство использования

- Современный интерфейс с интуитивной навигацией

- Адаптация для людей с недостатками зрения

- Быстрый поиск с гибкими фильтрами

Новые инструменты

- Интерактивная статистика

- Расширенные параметры поиска

- Удобная сортировка данных

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

АРМА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тестирование в апелляции по гражданской специализации – день второй

Результаты тестирования на когнитивные способности значительно лучше, чем в первый день – 72% кандидатов набрали проходной балл.

Поджог дома судьи на Черниговщине – Высший совет правосудия просит правоохранительные органы раскрыть преступление

Полиция и прокуратура пока что не продвинулись в раскрытии преступления.

Спецсуд для обжалования конкурсов и аудитов НАБУ и САП предлагают создать без иностранных экспертов

В своих выступлениях министр юстиции Ольга Стефанишина и председатель Комитета Денис Маслов призвали поддержать законопроект Кабмина о создании Высшего административного суда, однако депутаты решили иначе.

В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими — Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о специализации судей по рассмотрению военных преступлений.

Обвинения в травле и шпионские страсти в ВККС – Совет правосудия начал рассмотрение дисциплинарного дела заместителя председателя ВККС

Руководство ВККС обвиняет сотрудников секретариата Комиссии в несанкционированных записях служебных совещаний, а также подозревает их в нежелании эффективно работать.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду