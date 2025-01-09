В АРМА презентовали обновленный реестр арестованных активов – что нового

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обновило Реестр арестованных активов. Как отмечается, это первое масштабное обновление реестра от его создания в 2019 году и с момента создания самого Агентства.
Среди нововведений: удобный и понятный интерфейс, расширен функционал и поиск, добавлены новые разделы.
«Техническое задание на создание Реестра было разработано еще в 2017 году, а сам Реестр создан в 2019 году. Однако до 2023 года он оставался закрытым и не наполненным. Мы открыли публичный доступ, провели системную работу по модификации и обновлению Реестра. Продолжим его совершенствовать – это закреплено отдельной графой в законе о государственном бюджете на 2025 год. Улучшенный функционал поможет гражданам, государственным органам и бизнесу более эффективно работать с Реестром», — заявил заместитель Председателя АРМА Станислав Петров.
Что нового появилось в Реестре
Расширение возможностей
- Учет военных облигаций в иностранной валюте
- Информация об ограничении прав собственности
- Публикация информации о правительственных распоряжениях по стратегическим активам
Удобство использования
- Современный интерфейс с интуитивной навигацией
- Адаптация для людей с недостатками зрения
- Быстрый поиск с гибкими фильтрами
Новые инструменты
- Интерактивная статистика
- Расширенные параметры поиска
- Удобная сортировка данных
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