Сенаторы США вместе с Дональдом Трампом начали обсуждать включение Канады в состав страны

Сенаторы Конгресса США начали обсуждать с Дональдом Трампом возможность включения Канады в состав государства в качестве 51 штата.

Американские сенаторы обсудили с избранным президентом США Дональдом Трампом возможность включения Канады в состав государства в качестве 51-го штата. Об этом сообщает журналистка телеканала CNN Хейли Талбот, ссылаясь на сенатора от штата Оклахома Маркуэйна Маллина.

"Мы много говорили о том, чтобы Канада стала 51-м штатом", — приводит слова сенатора Талбот в соцсети Х.

По ее словам, Маллин подтвердил, что вопрос вхождения Канады в США действительно обсуждался. Он высказался о прошедшем разговоре, отметив, что это «было забавно».

Напомним, Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Он сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Также Трамп в шутку назвал Джастина Трюдо "губернатором штата Канада".

Кроме того, Трамп заявил, что граждане Канады смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы страна стала 51-м американским штатом.

Позже стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении уйти в отставку. Также он в который раз заявил, что нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью США.

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