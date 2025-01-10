В Киеве разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы, который требовал по $400 за оформление каждой машины с морепродуктами

Правоохранители задержали должностного лица Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении первому заместителю начальника Северного межрегионального ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, к чиновнику обратился представитель предприятия, ввозящего в Украину рыбу и морепродукты, чтобы уточнить вопросы растаможки этих товаров. На это ему сообщили о возможных проблемах в оформлении необходимых документов.

«Однако за 400 долларов США за каждую машину или за «благодарность» в виде рыбы подозреваемый пообещал обеспечить скорейшее таможенное оформление продуктов. В конце концов, сошлись на том, что лучше рассчитываться деньгами», - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задокументировали неоднократное получение чиновником денег за помощь в растаможке автомобилей с рыбой и морепродуктами.

Задержали его при получении 1200 долларов США. Деньги мужчина каждый раз просил положить под книгу на его столе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.