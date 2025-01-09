Алексей Чернышев рассказал, сколько украинцев сейчас находится за границей

Министр национального единства подчеркнул, что задача власти — создание таких условий, чтобы украинцы возвращались на Родину.

Глава Министерства национального единства Алексей Чернышев заявил, что за границей находятся от 25 до 30 млн украинцев. Об этом сообщает «Укринформ».

Еще 32 млн граждан находятся на территории Украины.

По словам Чернышева, задачей украинской власти является создание таких условий, чтобы украинцы возвращались на Родину, а остающиеся за границей не теряли связь с Украиной и работали на благо страны.

«По разным оценкам, у нас сегодня 32 млн украинцев, которые находятся в Украине, а еще 25, а возможно и 30 млн, находящихся за ее пределами», — заявил глава Министерства единства.

Министр подчеркнул, что в это число входят те, кто покинул Украину за разное время независимости, уехавшие после полномасштабного вторжения, а также диаспора.

«Мы нация 60 млн украинцев. Это очень важный сигнал», – добавил министр.

Ранее Алексей Чернышов заявил, что украинцев не будут возвращать домой из-за границы принудительным способом.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский провел совещание по возвращению украинцев, выехавших за границу из-за войны.

На нем, в частности, обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан работать в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий