В Киеве в некоторых районах может наблюдаться технологический шум – в чем причина

В столице может наблюдаться технологический шум в некоторых районах.

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В рамках проведения регламентных испытаний оборудования на одном из крупных теплоисточников в Киеве может наблюдаться технологический шум в некоторых районах. Об этом заявили в КГГА.

Как сообщают, испытания запланированы с 15:00 до 18:00.

«Ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков», - отметили там.

Городян и гостей столицы призывали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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