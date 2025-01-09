В ВККС ответили на ряд вопросов относительно добора кандидатов на должность судьи местного суда

Ответы на вопросы по отбору кандидатов на должность судьи местного суда обнародованы по состоянию на 9 января.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что на официальном веб-сайте Комиссии обновлен раздел «Вопросы-ответы».

Ответы на вопросы обнародованы по состоянию на 9 января.

Отмечается, что речь идет о доборе кандидатов на должность судьи местного суда, объявленном 11.12.2024.

Также в ВККС добавили, что вопросы по процедуре добору можно оставлять по ссылке, ответы на самые актуальные будут размещаться в разделе «Вопросы-ответы».

Ранее в ВККС озвучили требования к подаче деклараций кандидатов в рамках отбора на должность судьи местного суда.

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