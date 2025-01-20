В 2024 году практические экзамены на водительское удостоверение сдали только 22% кандидатов

Более 200 тысяч человек получили свое первое водительское сроком на 2 года и стали водителями.

Главный сервисный центр МВД сообщил, что в 2024 году экзаменаторы приняли почти 689 тысяч практических экзаменов на права, однако успешно их сдали только 22% кандидатов. Всего в 2024 году подразделениями было выдано 204 008 водительских удостоверений.

Более 200 тысяч человек получили свое первое водительское сроком на 2 года и стали водителями. Из них только четыре отказались от пластикового бланка водительского документа и получили исключительно электронное удостоверение.

Также отмечается, что в течение года в центрах, где проводится экзаменация, приняли 107 394 теоретических экзамена по результатам самоподготовки. Это составляет более 30% успеваемости.

Как писала «Судебно-юридическая газета», сервисные центры МВД изменяют правила записи с 4 февраля.

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