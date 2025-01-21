Практика судів
  1. У світі

В Туреччині пожежа в готелі на гірськолижному курорті забрала 10 життів

13:20, 21 січня 2025
В результаті пожежі в готелі на курорті Болу 10 загиблих та 32 поранених.
В Туреччині пожежа в готелі на гірськолижному курорті забрала 10 життів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 21 січня в готелі на гірськолижному курорті в провінції Болу, Туреччина, сталася пожежа, яка забрала життя 10 осіб, ще 32 людини постраждли.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі X. За його словами, сигнал про пожежу надійшов близько 03:27 за місцевим часом. Спершу було відомо про шістьох загиблих і 31 пораненого, але згодом кількість жертв зросла.

На місці події працювали 267 рятувальників та працівників екстрених служб із різних державних установ. Причини трагедії наразі встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Туреччина пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Брати на роботу федеральних чиновників у США будуть на основі кваліфікації, а не різноманітності – Трамп підписав указ

При найманні на роботу держслужбовців федерального уряду буде враховуватися кваліфікація, а не раса, стать чи релігія – Дональд Трамп підписав указ.

Дональд Трамп підписав указ про створення Департаменту ефективності держуправління DOGE, який має очолити Ілон Маск

Цифрову службу США перейменовано на Службу DOGE США, і вона буде працювати при виконавчому офісі Президента США, а також буде створено команди в окремих агентствах США.

Конкурс на вакантну посаду члена ВККС повністю провалився – буде новий конкурс

Вища рада правосуддя відмовила обом претендентам на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Дональд Трамп видав указ про призупинення виплат коштів неурядовим організаціям-виконавцям грантових проектів в іноземних країнах

Нагадаємо, що за питання виплат організаціям в іноземних країнах відповідає зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Журнали обліку не прошиті та не пронумеровані – офіцера визнали винним у недбалому ставленні до оформлення службових документів

Начальник зв’язку піхотного батальйону повідомив, що йому не вистачило часу вчасно розібратися з документами – він ледь уник штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів