В Туреччині пожежа в готелі на гірськолижному курорті забрала 10 життів

В результаті пожежі в готелі на курорті Болу 10 загиблих та 32 поранених.

У ніч на 21 січня в готелі на гірськолижному курорті в провінції Болу, Туреччина, сталася пожежа, яка забрала життя 10 осіб, ще 32 людини постраждли.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі X. За його словами, сигнал про пожежу надійшов близько 03:27 за місцевим часом. Спершу було відомо про шістьох загиблих і 31 пораненого, але згодом кількість жертв зросла.

На місці події працювали 267 рятувальників та працівників екстрених служб із різних державних установ. Причини трагедії наразі встановлюються.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelinin restoranında saat 03.30’da yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara yayılan yangında 6 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.



Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. #Bolu pic.twitter.com/RGVV1xcSh7 — HURMA (@HurmaEdit) January 21, 2025

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelinin restoranında saat 03.30’da yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara yayılan yangında 6 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.



Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. #Bolu pic.twitter.com/RGVV1xcSh7 — HURMA (@HurmaEdit) January 21, 2025

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