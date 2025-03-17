Суд продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю застави в 49 млн грн

Шевченківський районний суд продовжив термін тримання під вартою до 21 квітня із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень.

Джерело фото: Суспільне Новини/Нікіта Галка

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Головному психіатру Збройних Сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні під час повномасштабної війни, в понеділок, 17 березня, Шевченківський районний суд у місті Київ продовжив термін тримання під вартою до 21 квітня із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень. Про це повідомили у Суспільному.

Нагадаємо, що 22 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олегу Друзю — два місяці тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 49 мільйонів гривень.

Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів за час повномасштабної війни.

На засідання суду 22 січна посадовця доставили каретою швидкої допомоги.

Перед початком засідання адвокат наполягав, що його підзахисний перебуває «у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої «під крапельницями».

Сторона захисту заявляла, що Друзя затримали незаконно, оскільки його лиш виписали з реанімаційного відділення. Також захист просив суд обрати запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту.

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