Гоструда разъясняет, кто из работников должен проходить обучение по вопросам охраны труда на предприятии

Некоторые сотрудники предприятия, включая руководителя, обязаны регулярно проходить обучение и проверку знаний по основам охраны труда.

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В Гоструда объяснили, кто из работников должен проходить обучение по вопросам охраны труда на предприятии.

Отмечается, что в соответствии с Типовым положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда, утвержденного приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 04.04.1994 №30 ряд работников предприятия периодически раз в три года должны проходить обучение и проверку знаний по общим вопросам охраны труда:

руководитель предприятия;

специалисты службы охраны труда;

руководители структурных подразделений (руководители работ);

другие должностные лица, отвечающие за охрану труда;

члены комиссии по проверке знаний по охране труда.

Если на предприятии выполняются работы повышенной опасности или работы, где есть потребность в профессиональном отборе, то все работники, выполняющие такие работы, должны ежегодно проходить специальное обучение и проверку знаний по нормативному правовому акту.

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