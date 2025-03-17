Гоструда разъясняет, кто из работников должен проходить обучение по вопросам охраны труда на предприятии

В Гоструда объяснили, кто из работников должен проходить обучение по вопросам охраны труда на предприятии.
Отмечается, что в соответствии с Типовым положением об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда, утвержденного приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 04.04.1994 №30 ряд работников предприятия периодически раз в три года должны проходить обучение и проверку знаний по общим вопросам охраны труда:
Если на предприятии выполняются работы повышенной опасности или работы, где есть потребность в профессиональном отборе, то все работники, выполняющие такие работы, должны ежегодно проходить специальное обучение и проверку знаний по нормативному правовому акту.
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