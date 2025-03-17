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У работника есть налоговая социальная льгота — как содержать военный сбор

22:36, 17 марта 2025
Обложению военным сбором подлежат доходы в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями.
У работника есть налоговая социальная льгота — как содержать военный сбор
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Налоговая служба в Житомирской области сообщает, как удерживать военный сбор при применении налоговой социальной льготы.

Отмечается, что согласно п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) временно, до вступления в силу решения Верховной Рады Украины о завершении реформы Вооруженных Сил Украины, устанавливается военный сбор.

Плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 ст. 162 разд. IV НКУ, в частности, физические лица – резиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине, и налоговые агенты (пп. 1 пп. 1.1 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Объектом налогообложения военным сбором для таких плательщиков есть доходы, определенные ст. 163 разд. IV НКУ, в том числе общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход (п.п. 1 пп. 1.2 п. 16 шт. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

При этом начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.1 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ по ставке, определенной пп. 1 п.. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ (пп. 1.4 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ).

Пунктом 164.6 ст. 164 разд. IV НКУ установлено, что при начислении доходов в форме заработной платы база налогообложения налогом на доходы физических лиц определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а в случаях, предусмотренных законом, – обязательных страховых взносов в законодательную плату льготы по ее наличию.

Учитывая изложенное и ввиду того, что положениями п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ прямо не установлен порядок определения налогооблагаемой базы для военного сбора, в частности, с учетом особенностей, установленных в п. 164.6 ст. 164 разд. IV НКУ для налога на доходы физических лиц, то определение налоговыми агентами налогооблагаемой базы военным сбором осуществляется без применения положений п. 164.6 ст. 164 разд. IV НКУ.

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налоговая военный сбор

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