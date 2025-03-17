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Во второй тур выборов президента Польши может выйти лидер партии Конфедерация Славомир Менцен — результаты опроса

15:59, 17 марта 2025
Лидером опроса общественного мнения в Польше на данный момент является Рафал Тшасковский, а за второе место борются Кароль Навроцкий и Славомир Менцен.
Во второй тур выборов президента Польши может выйти лидер партии Конфедерация Славомир Менцен — результаты опроса
Фото: DD Bełchatów
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В марте в Польше Центр исследования общественного мнения (CBOS) провел опрос среди граждан относительно предстоящих выборов, пишет «Европейская правда».

По результатам исследования лидером является Рафал Тшасковский, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» (ГК), которого поддерживают 35% респондентов. На втором месте традиционно кандидат от «Права и справедливости» (ПиС) Кароль Навроцкий — ему доверяют 23%.

Третье место в рейтингах занимает Славомир Менцен от «Конфедерации», за которого сегодня готовы проголосовать 21%. Таким образом, он наступает на пятки Навроцкому.

По сравнению с результатами опроса CBOS, проведенного в середине февраля 2025 года, поддержка Менцена увеличилась на 4 пункта, тогда как у Навроцкого — снизилась на 2 пункта. Если рейтинг кандидата от «Конфедерации» продолжит расти такими темпами, то во втором туре Тшасковский будет бороться за президентское кресло со Славомиром Менценом.

Более того, по результатам некоторых других опросов респонденты уже сейчас отдают Менцену второе место.

Например, исследование агентства SW Research для еженедельника Wprost показало, что за Менцена готовы проголосовать 18,9% респондентов, тогда как за Навроцкого — 16,5%.

Напомним, первый тур выборов назначен на 18 мая, а в случае необходимости второй тур состоится 1 июня. Действующий президент Польши Анджей Дуда от партии «Право и Справедливость» уже отбыл два срока президентства и не может подаваться снова, согласно Конституции Польши.

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Польша выборы

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