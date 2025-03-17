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Кому необходимо платить налог за землю и кто освобождается от уплаты — разъяснение

22:18, 17 марта 2025
Плательщиками налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи.
Кому необходимо платить налог за землю и кто освобождается от уплаты — разъяснение
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Налоговая служба объясняет, кому необходимо платить земельный налог и кто освобождается от его уплаты

Согласно Налоговому кодексу, плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Кто является плательщиками налога?

Плательщиками налога являются владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи.

Что является объектом налогообложения?

Объектами налогообложения являются:

земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;

земельные доли (паи), находящиеся в собственности.

Как определяется налоговая база?

Базой налогообложения платы за землю является нормативная денежная оценка земельных участков с учетом коэффициента индексации, а также площадь земельных участков, для которых нормативная денежная оценка не проведена.

Плата за землю относится к местным налогам, поэтому сельские, поселковые, городские советы и советы объединенных территориальных общин устанавливают размеры ставок этого налога исключительно в пределах, определенных Налоговым кодексом Украины, и утверждают их своим решением ежегодно до 15 июля.

Как начисляется земельный налог?

Начисление земельного налога для физических лиц осуществляется налоговыми органами по месту нахождения земельного участка на основании данных Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Затем налоговая служба отправляет или вручает лично налогоплательщику по месту его регистрации налоговое уведомление-решение о суммах земельного налога до 1 июля текущего года. В свою очередь, физические лица обязаны уплатить земельный налог в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения.

Какие налоговые ставки?

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, составляет не более 3% от их нормативной денежной оценки:

  • для земель общего пользования – не более 1%;
  • для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 1%;
  • для лесных земель – не более 0,1%.

Ставки земельного налога для участков, нормативная денежная оценка которых не проведена, составляют не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни в регионе:

  • для сельскохозяйственных угодий – от 0,3% до 5%;
  • для лесных земель – не более 0,1% от нормативной денежной оценки пашни в регионе.

Кто освобождается от уплаты налога?

Согласно статье 281 Налогового кодекса Украины, от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • физические лица, признанные законом пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы;
  • владельцы земельных участков и долей (паев), которые передали их в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

На какие земельные участки распространяется освобождение?

Освобождение от уплаты налога применяется к земельным участкам в пределах установленных норм:

  • для ведения личного сельского хозяйства – не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

· в селах – не более 0,25 гектара,

· в поселках – не более 0,15 гектара,

· в городах – не более 0,10 гектара;

  • для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

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