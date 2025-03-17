Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту F-16 Алексею Месю

Украинскому пилоту Алексею Месю присвоили звание Героя Украины (посмертно) с орденом «Золотая Звезда».

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Президент Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Алексею Месю, погибшему в катастрофе F-16, звание Героя Украины посмертно. Соответствующий указ №165/2025 опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Месю Алексею Сергеевичу", - говорится в документе.

Алексей Месь погиб 26 августа 2024 года во время российской ракетной и дроновой атаки. В тот день летчик Алексей Месь, по данным Воздушных сил, уничтожил 3 ракеты и один дрон.

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