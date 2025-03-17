Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Олексію Месю

Українському пілоту Олексію Месю присвоїли звання Героя України (посмертно) з орденом «Золота Зірка».

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Президент Володимир Зеленський присвоїв українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України посмертно. Відповідний указ №165/2025 опубліковано на сайті глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Месю Олексію Сергійовичу", — говориться в документі.

Олексій Месь загинув 26 серпня 2024 року під час російської ракетної та дронової атаки. Того дня льотчик Олексій Месь, за даними Повітряних сил, знищив 3 ракети та один дрон.

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