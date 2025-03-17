Суд отменил штраф, наложенный ТЦК на мужчину за необновление данных, хотя тот обновил данные в Резерв+ в установленные законом сроки

ТЦК выписал штраф мужчине за необновление данных, хотя тот обновил данные в установленный срок – суд отменил постановление ТЦК.

Источник фото: mukachevo.net

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Из реестра судебных решений следует, что нередки случаи, когда ТЦК налагает штраф за необновление военнообязанным военно-учетных данных, хотя Резерв+ свидетельствует о выполнении обязанности по обновлению данных в установленные законодательством сроки. В таких случаях суды не только отменяют постановление ТЦК, но и возлагают на ТЦК соответствующие судебные издержки – как правило, около 2 тысяч грн в каждом таком деле.

Одно из таких дел 4 февраля 2025 года рассмотрел Третий апелляционный административный суд (дело №175/15816/24).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в других делах суды указали, что сам по себе отказ лица от получения повестки о призыве на военную службу не является нарушением законодательства о мобилизации (Шестой апелляционный административный суд, постановление от 18 февраля 2025 года по делу №756/10897/24), а также, что прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой (постановление ШААС по делу №754/14932/24).

Обстоятельства дела

Итак, в деле №175/15816/24 мужчина обратился в суд с иском к ТЦК, в котором просил отменить постановление ТЦК от 7 октября 2024 года о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 210 КУоАП в виде штрафа в размере 17 000 грн.

Решением Днепропетровского районного суда Днепропетровской области от 5 ноября 2024 года в удовлетворении иска было отказано.

Мужчина подал апелляционную жалобу, указав, что, начиная с 13.09.2024, обращался в ТЦК и хотел присутствовать на рассмотрении дела, но его никто не допустил, несмотря на прибытие в 10:00 7.10.2024 в ТЦК. Его не допустили к рассмотрению дела об административном правонарушении, и рассмотрение дела прошло без его участия, что лишило истца возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 268 КУоАП.

Также ответчиком неправильно произведена квалификация правонарушения. Постановлением ТЦК истца привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 210-1 КУоАП, однако квалифицирующим признаком состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 210-1 КУоАП, является повторное в течение года совершение правонарушения, предусмотренного частью первой этой статьи, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию. В то же время в протоколе и постановлении ТЦК не указано, что истец ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 210-1 КУоАП.

13.09.2024 истец действительно явился в ТЦК, чтобы приобщить документы, а именно временное удостоверение из Резерв+, где видно, что истец состоит на учете и уточнил все данные вовремя, а именно 18.05.2024, когда полностью сформировался учетный документ, в котором указаны все сведения о военнообязанном.

Также истец был направлен на ВЛК, и данные о ее прохождении отражены в Резерв+.

Кроме того, согласно п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона о мобилизации, у истца была отсрочка до 9.11.2024.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей пришла к следующим выводам.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что постановлением ТЦК истца привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 210 КУоАП по основаниям несвоевременного обновления учетных данных.

Из обжалуемого постановления следует, что вменяемое истцу правонарушение было совершено им после 19 мая 2024 года, то есть после вступления в силу Закона №3696-ІХ, которым статья 210-1 КУоАП была дополнена частью третьей, при этом именно с 19 мая 2024 года у истца возникла обязанность обновить в течение 60 дней свои учетные и персональные данные.

Как видно из приложенного к исковому заявлению скриншота из приложения «Резерв+», истец состоит на учете в ТЦК, дата уточнения данных – 18 мая 2024 года.

Таким образом, судом установлено, что истец в соответствии с требованиями Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» обновил свои учетные данные 18 мая 2024 года, то есть в срок, установленный законом.

При этом в указанном приложении также содержатся отметки «Данные уточнены вовремя» и «На учете».

При таких обстоятельствах единственным доказательством совершения истцом административного правонарушения является само обжалуемое постановление ТЦК. Однако указанное постановление является предметом спора между сторонами и не может рассматриваться как доказательство при отсутствии других доказательств, подтверждающих обстоятельства, указанные в обжалуемом постановлении, поскольку оно противоречит стандартам доказывания «вне разумного сомнения». Сведения, указанные в постановлении, не вытекают из сосуществования достаточно убедительных, четких и согласованных между собой выводов или подобных неопровержимых презумпций факта.

Отдельно коллегия судей отмечает, что действия истца были квалифицированы именно по ч. 2 ст. 210 КУоАП, а штраф фактически наложен в пределах санкции ч. 3 ст. 210 КУоАП, как за правонарушение, связанное с отсутствием у истца военно-учетного документа и непребыванием на военном учете. При этом материалы, на основании которых решался вопрос о привлечении истца к административной ответственности по ч. 2 ст. 210 КУоАП, не содержат доказательств того, по какому именно признаку квалифицированы действия по ч. 2 ст. 210 КУоАП: повторность или совершение административного правонарушения в особый период.

Таким образом, коллегия судей приходит к выводу, что ответчиком не доказана правомерность принятого им постановления, постановление ТЦК следует отменить, а производство закрыть.

Кроме того, апелляционный суд постановил взыскать за счет бюджетных ассигнований ТЦК в пользу истца судебные издержки в размере 2119 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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