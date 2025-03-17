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До другого туру виборів президента Польщі може вийти лідер партії Конфедерація Славомір Менцен — результати опитування

15:59, 17 березня 2025
Лідером опитування громадської думки у Польщі наразі є Рафал Тшасковський, а за друге місце боряться Кароль Навроцький та Славомір Менцен.
До другого туру виборів президента Польщі може вийти лідер партії Конфедерація Славомір Менцен — результати опитування
Фото: DD Bełchatów
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У березні в Польщі Центр дослідження громадської думки (CBOS) провів опитування серед громадян щодо майбутніх виборів, пише «Європейська правда».

За результатами дослідження лідером є Рафал Тшасковський, кандидат від керівної «Громадянської коаліції» (ГК), якого підтримують 35% респондентів. На другому місці традиційно кандидат від «Права і справедливості» (ПіС) Кароль Навроцький – йому довіряють 23%.

Третій у рейтингах – Славомір Менцен від «Конфедерації», за якого сьогодні готовий проголосувати 21%. Тобто він наступає на п’яти Навроцькому.

Порівняно з результатами опитування CBOS, проведеними в середині лютого 2025 року, підтримка Менцена збільшилася на 4 пункти, тоді як Навроцького – зменшилася на 2 пункти. Якщо рейтинг кандидата від «Конфедерації» й надалі ростиме такими темпами, то в другому турі Тшасковський боротиметься за президентське крісло зі Славоміром Менценом.

Більш того, за результатами деяких інших опитувань респонденти вже зараз віддають Менцену друге місце.

Наприклад, дослідження агентства SW Research для тижневика Wprost показало, що за Менцена готові проголосувати 18,9% респондентів, тоді як за Навроцького – 16,5%.

Нагадаємо, перший тур виборів призначений на 18 травна, а в разі потреби другий тур відбудеться 1 червня. Чинний президент Польщі Анджей Дуда від партії «Право і Справедливість» уже відбув два терміни президентства і не може подаватися знов, згідно із Конституцією Польщі.

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Польща вибори

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