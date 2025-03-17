ТЦК перевірить списки працівників на підприємствах — став відомий графік перевірок

ТЦК проведе звірки даних персонального обліку працівників — за порушення військового обліку керівників підприємств можуть оштрафувати до 59,5 тисяч грн.

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Як відомо, підприємства, установи, організації і навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форм власності мають вести персональний облік призовників і військовозобов'язаних, який передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на їх керівників, пише видання «Дебет-Кредит».

Підприємства мають здійснювати:

взаємодію з відповідними районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

періодичне звіряння Списків із записами у їх військово-облікових документах. А саме - не рідше одного разу на рік проводити звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) ТЦК (СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів), в яких вони перебувають на військовому обліку.

Звіряння даних здійснюються відповідно до графіків звіряння, затверджених розпорядженням голови відповідної районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови (п. 46 Порядку №1478).

Порядок проведення звірянь залежить від місця розташування ТЦК, з яким здійснюється звіряння, відносно вашого підприємства:

якщо в одній адміністративно-територіальній одиниці - особа, відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, у визначені графіком звіряння строки має прибути до відповідного ТЦК для звіряння цих списків;

якщо в різних адміністративно-територіальних одиницях - звіряння буде дистанційним. Тоді потрібно надіслати до ТЦК у двох примірниках витяги зі списків та копії військово-облікових документів. Після звіряння один примірник витягу повертається до підприємства. Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок.

За невиконання обов’язків з ведення військового обліку на керівників юросіб (відповідальну особу) чекатиме адміністративний штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). З 19 травня 2024 року в особливий період розмір такого штрафу для посадових осіб підприємств становить від 2000 до 3500 н.м.д.г. (тобто від 34000 до 59500 грн).

Видання «Дебет-Кредит» оприлюднило регіональні графіки звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими даними ТЦК та СП (станом на 15 березня).

Київ

Голосіївська районна ДА - завантажити графік

Дарницька районна ДА - немає графіка

Деснянська районна ДА - графік

Дніпровська районна ДА - немає графіка

Оболонська районна ДА - графік

Печерська районна ДА - графік

Подільська районна ДА - графік

Святошинська районна ДА - графік

Солом'янська районна ДА - графік

Шевченківська районна ДА - графік

Вінницька область

Вінницька міська рада - графік

Волинська область

Луцька міська рада - графік

Ковельська міська рада - графік; зміни

Дніпропетровська область

Дніпровська міська рада - немає графіка

Кам’янська міська ради - графік

Криворізька міська рада - графік*

Павлоградська міська рада - проект графіка

Шахтарська (Першотравенська) міська рада - графік

Донецька область

Краматорська міська рада - графік

Житомирська область

Житомирська міська рада - немає графіка

Звягельська МТГ - графік

Закарпатська область

Ужгородська міська рада - графік

Ужгородська РДА – графік

Запорізька область

Запорізька міська рада - графік

Івано-Франківська область

Івано-Франківська міська рада – графік

Київська область

Обухівська РДА - графік

Бучанська РДА - графік

Кіровоградська область

Кропивницька міська рада - графік

Луганська область

Коломийчиська СВА - графік

Щастинська (Новоайдарівська) РДА - графік

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Шептицька РДА - графік

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Одеська область

Одеська міська рада - графік*

Білгород-Дністровська міська рада - графік

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Мереф'янська ТГ - графік

Херсонська область

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Хмельницька РДА - графік

Черкаська область

Черкаська міська рада - немає графіка

Чернівецька область

Чернівецька міська рада - графік

Чернігівська область

Чернігівська міська рада - графік

Ніжинська РВА - графік*

* Графік до розпорядження не прикріплений. Радимо уточнити відомості безпосередньо у міській раді чи РВА.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», підприємства повинні невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

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