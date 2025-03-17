ТЦК перевірить списки працівників на підприємствах — став відомий графік перевірок

Як відомо, підприємства, установи, організації і навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форм власності мають вести персональний облік призовників і військовозобов'язаних, який передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на їх керівників, пише видання «Дебет-Кредит».
Підприємства мають здійснювати:
Звіряння даних здійснюються відповідно до графіків звіряння, затверджених розпорядженням голови відповідної районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови (п. 46 Порядку №1478).
Порядок проведення звірянь залежить від місця розташування ТЦК, з яким здійснюється звіряння, відносно вашого підприємства:
За невиконання обов’язків з ведення військового обліку на керівників юросіб (відповідальну особу) чекатиме адміністративний штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). З 19 травня 2024 року в особливий період розмір такого штрафу для посадових осіб підприємств становить від 2000 до 3500 н.м.д.г. (тобто від 34000 до 59500 грн).
Видання «Дебет-Кредит» оприлюднило регіональні графіки звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими даними ТЦК та СП (станом на 15 березня).
Київ
Голосіївська районна ДА - завантажити графік
Дарницька районна ДА - немає графіка
Деснянська районна ДА - графік
Дніпровська районна ДА - немає графіка
Оболонська районна ДА - графік
Печерська районна ДА - графік
Подільська районна ДА - графік
Святошинська районна ДА - графік
Солом'янська районна ДА - графік
Шевченківська районна ДА - графік
Вінницька область
Вінницька міська рада - графік
Волинська область
Луцька міська рада - графік
Ковельська міська рада - графік; зміни
Дніпропетровська область
Дніпровська міська рада - немає графіка
Кам’янська міська ради - графік
Криворізька міська рада - графік*
Павлоградська міська рада - проект графіка
Шахтарська (Першотравенська) міська рада - графік
Донецька область
Краматорська міська рада - графік
Житомирська область
Житомирська міська рада - немає графіка
Звягельська МТГ - графік
Закарпатська область
Ужгородська міська рада - графік
Ужгородська РДА – графік
Запорізька область
Запорізька міська рада - графік
Івано-Франківська область
Івано-Франківська міська рада – графік
Київська область
Обухівська РДА - графік
Бучанська РДА - графік
Кіровоградська область
Кропивницька міська рада - графік
Луганська область
Коломийчиська СВА - графік
Щастинська (Новоайдарівська) РДА - графік
Львівська область
Львівська міська рада - графік
Шептицька РДА - графік
Миколаївська область
Миколаївська міська рада - графік
Миколаївська РР - графік
Одеська область
Одеська міська рада - графік*
Білгород-Дністровська міська рада - графік
Полтавська область
Полтавська міська рада - графік
Рівненська область
Рівненська міська рада - графік
Сумська область
Сумська міська рада - графік
Охтирська міська рада - графік
Тернопільська область
Тернопільська міська рада - графік
Харківська область
Харківська міська рада - графік
Мереф'янська ТГ - графік
Херсонська область
Херсонська МВА - немає графіка
Хмельницька область
Хмельницька міська рада - немає графіка
Хмельницька РДА - графік
Черкаська область
Черкаська міська рада - немає графіка
Чернівецька область
Чернівецька міська рада - графік
Чернігівська область
Чернігівська міська рада - графік
Ніжинська РВА - графік*
* Графік до розпорядження не прикріплений. Радимо уточнити відомості безпосередньо у міській раді чи РВА.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», підприємства повинні невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.
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