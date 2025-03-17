Практика судів
  1. В Україні

ТЦК перевірить списки працівників на підприємствах — став відомий графік перевірок

16:45, 17 березня 2025
ТЦК проведе звірки даних персонального обліку працівників — за порушення військового обліку керівників підприємств можуть оштрафувати до 59,5 тисяч грн.
ТЦК перевірить списки працівників на підприємствах — став відомий графік перевірок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, підприємства, установи, організації і навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форм власності мають вести персональний облік призовників і військовозобов'язаних, який передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на їх керівників, пише видання «Дебет-Кредит».

Підприємства мають здійснювати:

  • взаємодію з відповідними районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • періодичне звіряння Списків із записами у їх військово-облікових документах. А саме - не рідше одного разу на рік проводити звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) ТЦК (СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів), в яких вони перебувають на військовому обліку.

Звіряння даних здійснюються відповідно до графіків звіряння, затверджених розпорядженням голови відповідної районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови (п. 46 Порядку №1478).

Порядок проведення звірянь залежить від місця розташування ТЦК, з яким здійснюється звіряння, відносно вашого підприємства:

  • якщо в одній адміністративно-територіальній одиниці - особа, відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, у визначені графіком звіряння строки має прибути до відповідного ТЦК для звіряння цих списків;
  • якщо в різних адміністративно-територіальних одиницях - звіряння буде дистанційним. Тоді потрібно надіслати до ТЦК у двох примірниках витяги зі списків та копії військово-облікових документів. Після звіряння один примірник витягу повертається до підприємства. Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок.

За невиконання обов’язків з ведення військового обліку на керівників юросіб (відповідальну особу) чекатиме адміністративний штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП). З 19 травня 2024 року в особливий період розмір такого штрафу для посадових осіб підприємств становить від 2000 до 3500 н.м.д.г. (тобто від 34000 до 59500 грн).

Видання «Дебет-Кредит» оприлюднило регіональні графіки звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими даними ТЦК та СП (станом на 15 березня).

Київ

Голосіївська районна ДА - завантажити графік

Дарницька районна ДА - немає графіка

Деснянська районна ДА - графік

Дніпровська районна ДА - немає графіка

Оболонська районна ДА - графік

Печерська районна ДА - графік

Подільська районна ДА - графік

Святошинська районна ДА - графік

Солом'янська районна ДА - графік

Шевченківська районна ДА - графік

Вінницька область

Вінницька міська рада - графік

Волинська область

Луцька міська рада - графік

Ковельська міська рада - графікзміни

Дніпропетровська область

Дніпровська міська рада - немає графіка

Кам’янська міська ради - графік

Криворізька міська рада - графік*

Павлоградська міська рада - проект графіка

Шахтарська (Першотравенська) міська рада - графік

Донецька область

Краматорська міська рада - графік

Житомирська область

Житомирська міська рада - немає графіка

Звягельська МТГ - графік

Закарпатська область

Ужгородська міська рада - графік

Ужгородська РДА – графік

Запорізька область

Запорізька міська рада - графік

Івано-Франківська область

Івано-Франківська міська рада – графік

Київська область

Обухівська РДА -  графік

Бучанська РДА - графік

Кіровоградська область

Кропивницька міська рада - графік

Луганська область

Коломийчиська СВА - графік

Щастинська (Новоайдарівська) РДА - графік

Львівська область

Львівська міська рада - графік

Шептицька РДА - графік

Миколаївська область

Миколаївська міська рада - графік

Миколаївська РР - графік

Одеська область

Одеська міська рада - графік*

Білгород-Дністровська міська рада - графік

Полтавська область

Полтавська міська рада - графік

Рівненська область

Рівненська міська рада - графік

Сумська область

Сумська міська рада - графік

Охтирська міська рада - графік

Тернопільська область

Тернопільська міська рада - графік

Харківська область

Харківська міська рада - графік

Мереф'янська ТГ - графік

Херсонська область

Херсонська МВА - немає графіка

Хмельницька область

Хмельницька міська рада - немає графіка

Хмельницька РДА - графік

Черкаська область

Черкаська міська рада - немає графіка

Чернівецька область

Чернівецька міська рада - графік

Чернігівська область

Чернігівська міська рада - графік

Ніжинська РВА - графік*

* Графік до розпорядження не прикріплений. Радимо уточнити відомості безпосередньо у міській раді чи РВА.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», підприємства повинні невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби – Верховна Рада схвалила зміни

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, адже, на думку авторів, криміналізація зараження ВІЛ/СНІДом і венеричними захворюваннями – це «радянські традиції».

Мобілізація без проходження ВЛК – не привід для звільнення з військової служби: як судді Верховного Суду пояснили своє рішення

Судді Верховного Суду вказали, що факт непроходження позивачем медичного огляду ВЛК під час його призову не є свідченням непридатності та не є підставою для звільнення з військової служби.

Суд скасував штраф, який ТЦК наклав на чоловіка за неоновлення даних, хоча той оновив дані у Резерв+ у встановлені законом строки

ТЦК виписав штраф чоловіку за неоновлення даних, хоча той оновив дані у встановлений строк – суд скасував постанову ТЦК.

Хто кращий, той і буде працювати в бажаному йому суді – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, чому судді змагаються за можливість переводу в інший суд з кандидатами на посади суддів.

Встановлення факту незаконності мобілізації не призводить до звільнення незаконно мобілізованого з військової служби – Верховний Суд

Суди попередніх інстанцій визнали протиправними дії ТЦК щодо мобілізації чоловіка і зобов’язали військову частину звільнити його з військової служби, але Верховний Суд вказав, що це неефективний спосіб захисту.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України