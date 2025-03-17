МОК рекомендував повернути бокс на Олімпіаду-2028

МОК схвалив повернення боксу в Олімпіаді-2028, але остаточне рішення ще попереду.

Фото: olympics.com

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував включити бокс до програми літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Відповідне рішення ухвалила виконавча рада організації 17 березня, повідомляє МОК.

Президент комітету Томас Бах пояснив, що таку рекомендацію зроблено після тимчасового визнання World Boxing — нового керівного органу цього виду спорту.

«Боксери з усього світу матимуть впевненість у тому, що зможуть виступити на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі, якщо їхні національні федерації будуть визнані World Boxing», — зазначив Бах.

Нова організація фактично замінила Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов. IBA була позбавлена членства у МОК у 2019 році.

Остаточне рішення щодо боксу ухвалять на сесії МОК цього тижня у Греції. Літня Олімпіада-2028 пройде в США з 14 до 30 липня.

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