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Голова дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС вивчає можливість взяти на себе фінансування Радіо Свобода

16:54, 17 березня 2025
Голова дипломатії Євросоюзу наголосила, що це питання обговорять.
Голова дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС вивчає можливість взяти на себе фінансування Радіо Свобода
Джерело фото: Thierry Monasse/Getty Images
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Євросоюз вивчає можливість прийняти на себе фінансування «Радіо Свобода». Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі.

«Чи можемо ми дати фінансування та заповнити прогалину від втрати фінансування США? Відповідь на це питання – не автоматично, тому що багато організацій приходять до нас з тією ж проблемою. Але міністри наполягали на тому, щоб ми обговорили це і знайшли вихід», – сказала вона.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС зазначила, що «завдання – розглянути, що ми можемо зробити».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

Медіакомпанія «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» припиняє роботу своїх проєктів з 1 квітня 2025 року через припинення фінансування.

Раніше з аналогічних причин припинив роботу «Голос Америки»: співробітників перестали допускати до офісу у Вашингтоні ще з вихідних, а їхні електронні перепустки було анульовано.

У Празі, де розташований головний офіс «Радіо Свобода», працівники поки що залишаються на робочих місцях, але їм вже надійшли повідомлення про розірвання контрактів із 31 березня.

Раніше президент США Дональд Трамп обурився, що у ЗМІ оприлюднили фейкову інформацію, що спецпредставник Стів Віткофф чекав зустрічі з Путіним щонайменше 8 годин.

Також ми писали, що усіх працівників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що Агентство США припинить платити «Reuters», «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» за підписку на новини.

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ЄС Європа

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