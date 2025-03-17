Голова дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС вивчає можливість взяти на себе фінансування Радіо Свобода

Голова дипломатії Євросоюзу наголосила, що це питання обговорять.

Джерело фото: Thierry Monasse/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Євросоюз вивчає можливість прийняти на себе фінансування «Радіо Свобода». Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі.

«Чи можемо ми дати фінансування та заповнити прогалину від втрати фінансування США? Відповідь на це питання – не автоматично, тому що багато організацій приходять до нас з тією ж проблемою. Але міністри наполягали на тому, щоб ми обговорили це і знайшли вихід», – сказала вона.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС зазначила, що «завдання – розглянути, що ми можемо зробити».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

Медіакомпанія «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» припиняє роботу своїх проєктів з 1 квітня 2025 року через припинення фінансування.

Раніше з аналогічних причин припинив роботу «Голос Америки»: співробітників перестали допускати до офісу у Вашингтоні ще з вихідних, а їхні електронні перепустки було анульовано.

У Празі, де розташований головний офіс «Радіо Свобода», працівники поки що залишаються на робочих місцях, але їм вже надійшли повідомлення про розірвання контрактів із 31 березня.

Раніше президент США Дональд Трамп обурився, що у ЗМІ оприлюднили фейкову інформацію, що спецпредставник Стів Віткофф чекав зустрічі з Путіним щонайменше 8 годин.

Також ми писали, що усіх працівників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що Агентство США припинить платити «Reuters», «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» за підписку на новини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.