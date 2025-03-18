В Белой Церкви в ТРЦ произошла стрельба – задержаны 6 человек

В результате стрельбы один человек был госпитализирован.

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Правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в причастности к стрельбе в торгово-развлекательном центре в Белой Церкви Киевской области. Инцидент произошел 18 марта 2025 года, когда группа людей вступила в конфликт с посетителями спортивного клуба, в результате чего прозвучало несколько выстрелов.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по нескольким статьям, в частности покушения на убийство, хулиганства, совершенного группой лиц с применением огнестрельного оружия, а также незаконного обращения с оружием.

В результате стрельбы один человек получил ранения и был госпитализирован. Все шесть участников происшествия были задержаны в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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