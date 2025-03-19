Допросы членов ВККС по делу Оксаны Царевич – что известно

ВККС обвинили в нежелании выполнять решения Верховного Суда и в чрезмерном внимании к родственникам Оксаны Царевич.

Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 17 марта 2025 года обратилась в Высший совет правосудия с просьбой принять меры для обеспечения авторитета правосудия и с целью недопущения нарушения гарантий независимости ВККС.

Напомним, что 14 марта все члены Комиссии получили повестки о вызове в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетелей.

Допрос первой группы членов ВККС состоялся 17 марта, а допрос второй группы членов Комиссии – 18 марта.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», члены ВККС были вызваны на допрос в качестве свидетелей исключительно в рамках уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование информации о лице) и ч. 3 ст. 382 (неисполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.

Основанием для проведения допросов стало заявление в ГБР судьи Печерского райсуда города Киева Оксаны Царевич.

Напомним, что судья Оксана Царевич в 2016 году была уволена за нарушение присяги судьи, однако в 2021 году Верховный Суд признал ее увольнение с должности незаконным.

1 апреля 2021 года Оксана Царевич была повторно зачислена в штат Печерского райсуда Киева, хотя пока что она не осуществляет правосудие из-за истечения 5-летнего срока полномочий.

В свою очередь, новый состав ВККС 19 октября 2023 года принял решение о проведении квалификационного оценивания Оксаны Царевич.

Хотя в 2016 году Оксана Царевич не завершила процедуру именно первичного квалификационного оценивания судей, которое по процедуре существенно отличается от традиционного квалификационного оценивания судей, ВККС решила назначить Оксане Царевич полностью новое квалификационное оценивание, во время которого необходимо сдавать квалификационный экзамен, а также проходить собеседование с участием Общественного совета добропорядочности.

Свое решение ВККС обосновала тем, что в 2016 году Комиссия собственным решением прекратила первичное квалификационное оценивание Оксаны Царевич после ее увольнения с должности судьи. Возможность возобновления процедуры первичного квалификационного оценивания после его прекращения Комиссией, согласно заключению ВККС, в законодательстве отсутствует.

Докладчиком по этому вопросу был член ВККС Алексей Омельян, который в августе 2024 года будет избран на должность заместителя председателя ВККС.

С таким решением ВККС Оксана Царевич не согласилась и обжаловала его в Верховном Суде.

11 марта 2024 года КАС ВС вынес решение в пользу Оксаны Царевич, отменил решение ВККС от 19 октября 2023 года и обязал ВККС возобновить в отношении судьи именно процедуру первичного квалификационного оценивания со стадии исследования результатов оценки на основании материалов судейского досье.

27 июня 2024 года Большая Палата Верховного Суда оставила решение КАС ВС в силе.

Только 14 августа 2024 года ВККС решила выполнить решение Верховного Суда и возобновила процедуру первичного квалификационного оценивания относительно Оксаны Царевич.

Докладчиком в данном вопросе также был Алексей Омельян.

Впрочем, дальнейшего развития история не получила, то есть первичное квалификационное оценивание Оксаны Царевич не завершено до сих пор.

Неожиданно Оксана Царевич обратилась в ГБР с заявлением о совершении Комиссией уголовного правонарушения в виде неисполнения решения Верховного Суда и нарушении права на частную жизнь близких ей лиц в результате сбора ВККС соответствующей информации.

Уголовное производство в ГБР было зарегистрировано 4 декабря 2024 года.

Кроме претензий относительно скорости выполнения Комиссией решения Верховного Суда, у Оксаны Царевич возникли вопросы и относительно подходов Комиссии к сбору информации. Дело в том, что ВККС хотела получить сведения из различных государственных органов, как о бывшем муже судьи, так и о его отце, матери и сестре. Такие действия судья расценила как «систематические действия дискриминационного характера».

По данным «Судебно-юридической газеты», во время допросов членов ВККС 17-18 марта следователей ГБР интересовали действия Комиссии и лично Алексея Омельяна в вопросах оценивания Оксаны Царевич и сбора информации о ряде близких к ней лиц.

Похоже, что в ГБР предполагают, что интерес Комиссии и лично Алексея Омельяна к Оксане Царевич появился не «на пустом месте».

Впрочем, насколько указанное уголовное дело имеет какие-то конкретные перспективы, сказать сложно.

Также напомним, что заместитель председателя ВККС Алексей Омельян является фигурантом еще одного уголовного производства, связанного с предоставлением им якобы недостоверных показаний в суде по делу бывшего судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра.

А в марте Совет судей Украины обратил внимание на своеобразный подход ВККС к выполнению решений Верховного Суда в вопросе квалификационного оценивания судей, которые уже были признаны удачно прошедшими оценивание.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.