Допити членів ВККС по справі Оксани Царевич – що відомо

ВККС звинуватили у небажанні виконувати рішення Верховного Суду та у надмірній увазі до родичів Оксани Царевич.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 березня 2025 року звернулася до Вищої ради правосуддя з проханням вжити заходів для забезпечення авторитету правосуддя та з метою недопущення порушення гарантій незалежності ВККС.

Нагадаємо, що 14 березня усі члени Комісії отримали повістки про виклик до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідків.

Допит першої групи членів ВККС відбувся 17 березня, а допит другої групи членів Комісії – 18 березня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», члени ВККС були викликані на допит у якості свідків виключно у межах кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання інформації про особу) та ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення службовою особою) Кримінального кодексу.

Підставою для проведення допитів стала заява до ДБР судді Печерського райсуду міста Києва Оксани Царевич.

Нагадаємо, що суддя Оксана Царевич у 2016 році була звільнена за порушення присяги судді, однак у 2021 році Верховний Суд визнав її звільнення з посади незаконним.

1 квітня 2021 року Оксана Царевич була повторно зарахована до складу Печерського райсуду Києва, хоча наразі вона не здійснює правосуддя через сплив 5-річного строку повноважень.

У свою чергу, новий склад ВККС 19 жовтня 2023 року ухвалив рішення про проведення кваліфікаційного оцінювання Оксани Царевич.

Хоча у 2016 році Оксана Царевич не завершила процедуру саме первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, яке за процедурою суттєво відрізняється від традиційного кваліфікаційного оцінювання суддів, ВККС вирішила призначити Оксані Царевич повністю нове кваліфікаційне оцінювання, тобто оцінювання, під час якого необхідно складати кваліфікаційний іспит, а також проходити співбесіду за участю Громадської ради доброчесності.

Своє рішення ВККС обґрунтувала тим, що у 2016 році Комісія власним рішенням припинила первинне кваліфікаційне оцінювання Оксани Царевич після її звільнення з посади судді. Можливість відновлення процедури первинного кваліфікаційного оцінювання після його припинення Комісією, згідно з висновком ВККС, у законодавстві відсутня.

Доповідачем у цьому питанні був член ВККС Олексій Омельян, який у серпні 2024 року буде обраний на посаду заступника голови ВККС.

З таким рішенням ВККС Оксана Царевич не погодилася та оскаржила його до Верховного Суду.

11 березня 2024 року КАС ВС виніс рішення на користь Оксани Царевич, скасував рішення ВККС від 19 жовтня 2023 року та зобов’язав ВККС відновити відносно судді саме процедуру первинного кваліфікаційного оцінювання зі стадії дослідження результатів оцінювання на підставі матеріалів суддівського досьє.

27 червня 2024 року Велика Палата Верховного Суду залишила рішення КАС ВС у силі.

Лише 14 серпня 2024 року ВККС вирішила виконати рішення Верховного Суду та відновила стосовно Оксани Царевич процедуру первинного кваліфікаційного оцінювання.

Доповідачем у зазначеному питанні також був Олексій Омельян.

Втім, подальшого розвитку історія не отримала, тобто первинне кваліфікаційне оцінювання Оксани Царевич не завершене досі.

Аж раптом Оксана Царевич звернулася до ДБР із заявою про вчинення Комісією кримінального правопорушення у виді невиконання рішення Верховного Суду та порушення права на приватне життя її близьких осіб внаслідок збору ВККС відповідної інформації.

Кримінальне провадження у ДБР зареєстрували 4 грудня 2024 року.

Окрім претензій стосовно швидкості виконання Комісією рішення Верховного Суду, у Оксани Царевич виникли запитання і щодо підходів Комісії до збору інформації. Справа в тому, що ВККС хотіла отримати відомості від різних державних органів як про колишнього чоловіка судді, так і про його батька, матір та сестру. Такі дії суддя розцінила як «систематичні дії дискримінаційного характеру».

За даними «Судово-юридичної газети», під час допитів членів ВККС 17-18 березня слідчих ДБР цікавили дії Комісії та особисто Олексія Омельяна в питаннях оцінювання Оксани Царевич та збору інформації щодо низки близьких до неї осіб.

Схоже, що у ДБР припускають, що інтерес Комісії та особисто Олексія Омельяна до Оксани Царевич з’явився не «на порожньому місці».

Втім, наскільки вказана кримінальна справа має якійсь конкретні перспективи, наразі сказати важко.

Також нагадаємо, що заступник голови ВККС Олексій Омельян наразі є фігурантом ще одного кримінального провадження, пов’язаного з наданням ним нібито недостовірних свідчень в суді у справі колишнього судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

А у березні Рада суддів України звернула увагу на своєрідний підхід ВККС до виконання рішень Верховного Суду у питанні кваліфікаційного оцінювання суддів, які вже були визнані такими, що вдало пройшли оцінювання суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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